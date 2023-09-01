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Токаев о провокациях: Правоохранительные органы и главы регионов не обеспечивают верховенство закона

Токаев о провокациях: Правоохранительные органы и главы регионов не обеспечивают верховенство закона Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, высказался о провокациях, направленных на подрыв общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

"Мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности. Все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жестко пресекаться", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

К сожалению, отметил президент, "правоохранительные органы и главы регионов не проводят эту работу на должном уровне, то есть не обеспечивают верховенство закона".

"В результате в обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации. Так, вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье некоторых наших граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства еще раз повторил: "Наша главная цель – обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка".

"Мы стремимся быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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Прямая трансляция Послания президента
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Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
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