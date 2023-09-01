Новое министерство появилось в Казахстане
Фото: Zakon.kz
1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, президент постановил:
"Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения".
Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, анонсировал создание нового министерства – Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
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