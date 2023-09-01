Новое министерство появилось в Казахстане

Фото: Zakon.kz

1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

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