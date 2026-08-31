#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+27°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+27°
$
464.77
541.36
5.41
Политика

Гизат Нурдаулетов освобожден от должности секретаря Совета безопасности

Гизат Нурдаулетов, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:03 Фото: akorda.kz
Гизата Нурдаулетова освободили от должности секретаря Совета безопасности (СБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 августа 2026 года.

"Указом главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.

Гизат Нурдаулетов родился в 1964 году.

В 1986 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности "юрист".

1990-2017 гг. – служба в правоохранительных (органы прокуратуры, Государственного следственного комитета) и специальных (органы национальной безопасности) государственных органах.

2017-2019 гг. – первый заместитель Генерального прокурора РК.

2019-2022 гг. – Генеральный прокурор РК.

2022-2023 гг. – помощник президента – секретарь Совета Безопасности РК.

1 сентября 2023 года указом президента РК назначен Секретарем Совета безопасности.

Государственный советник юстиции 1 класса (2022).

Немного ранее стало известно о другом назначении. Теперь Аида Балаева является заместителем председателя СБ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал другие указы. Одним Ерлан Карин был назначен вице-президентом РК и освобожден от ранее занимаемой должности. Вторым указом главы государства Олжас Бектенов был назначен премьер-министром РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:36, Сегодня
Создание нового госоргана: Токаев поставил первоочередные задачи перед Балаевой
Гизат Нурдаулетов получил новую должность
16:00, 01 сентября 2023
Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности
Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК
16:13, 04 января 2024
Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Палестины по баскетболу
14:49, Сегодня
Отборочный матч Кубка Азии по баскетболу в Алматы побил три рекорда ФИБА
Логотип Казахстанской федерации футбола
14:29, Сегодня
КФФ сделала заявление о воздействии на арбитров КПЛ и отстранила одного судью
Тайс Томпсон атакует ворота &quot;Адмирала&quot; на турнире имени Пучкова
14:06, Сегодня
"Наша цель – плей-офф": нападающий "Барыса" Томпсон рассказал о готовности команды
Эпизод матча &quot;Кайсара&quot; в КПЛ
13:45, Сегодня
Вальдеса и Сержиньо назвали кандидатами на пост главного тренера "Кайсара"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: