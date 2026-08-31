Гизат Нурдаулетов освобожден от должности секретаря Совета безопасности

Гизата Нурдаулетова освободили от должности секретаря Совета безопасности (СБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 августа 2026 года.

"Указом главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.

Гизат Нурдаулетов родился в 1964 году.

В 1986 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности "юрист".

1990-2017 гг. – служба в правоохранительных (органы прокуратуры, Государственного следственного комитета) и специальных (органы национальной безопасности) государственных органах.

2017-2019 гг. – первый заместитель Генерального прокурора РК.

2019-2022 гг. – Генеральный прокурор РК.

2022-2023 гг. – помощник президента – секретарь Совета Безопасности РК.

1 сентября 2023 года указом президента РК назначен Секретарем Совета безопасности.

Государственный советник юстиции 1 класса (2022).

Немного ранее стало известно о другом назначении. Теперь Аида Балаева является заместителем председателя СБ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал другие указы. Одним Ерлан Карин был назначен вице-президентом РК и освобожден от ранее занимаемой должности. Вторым указом главы государства Олжас Бектенов был назначен премьер-министром РК.