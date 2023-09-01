Маулен Ашимбаев: Сенат готов реализовать все поручения президента

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел первое заседание II сессии VIII созыва Палаты. Сенаторы обсудили ключевые положения, обозначенные президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Сената, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что важнейшая задача Палаты – законодательное обеспечение реформ, инициированных президентом. Спикер отметил актуальность Послания и важность консолидации граждан в реализации реформ, предложенных главой государства.

"Глава государства обозначил четкие и конкретные меры по дальнейшей диверсификации экономики. Большое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса, развитию промышленного потенциала страны и сельского хозяйства. Все предложенные меры будут способствовать сбалансированному и качественному развитию нашей страны в условиях непростой геополитической ситуации в мире. Для эффективной реализации обозначенных инициатив необходима консолидация государственных и общественных институтов. В этой связи Сенат парламента готов к активной работе по законодательному обеспечению Послания и предложенных реформ. Эту работу мы будем вести совместно с коллегами из Мажилиса, правительства, экспертами и заинтересованными гражданами. Уверен, совместными усилиями реализуем все инициативы президента страны, направленные на дальнейшее повышение уровня жизни наших граждан и поступательное развитие Казахстана", – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Подводя итоги рабочих выездов сенаторов в регионы, спикер Сената отметил важность системного взаимодействия депутатов всех уровней и общественности.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в ходе поездок по регионам летом 2023 года сенаторы провели более 580 встреч с гражданами, представителями общественности и депутатами маслихатов. Он отметил, что необходимо учитывать мнения всех заинтересованных сторон, различных социальных групп, экспертов, общественных институтов и ученых в проводимой сенаторами законодательной работе.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели вопрос о создании комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала.

Полную видеозапись Послания президента народу Казахстана можно посмотреть здесь.