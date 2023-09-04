Сенат согласовал кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Нацбанка

Сенат утвердил кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Национального банка, сообщает Zakon.kz.

Кандидатуру Тимура Сулейменова внес на рассмотрение Касым-Жомарт Токаев. Об этом на пленарном заседании Сената объявил глава Администрации президента Олжас Бектенов.

"В соответствии со статьей 44 Конституции РК Президент вносит на рассмотрение Сената РК кандидатуру Тимура Сулейменова на назначение Председателем Национального банка. Тимур Муратович более четырех лет работал в Администрации Президента, возглавлял блок социально-экономического развития, активно принимал участие в предварении реформ в данной сфере. Ранее возглавлял Министерство национальной экономики. Его личные качества и квалификация дают основания для совершенствования деятельности Нацбанка.". Олжас Бектенов

Сенатор, глава Комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов сообщил, что кандидатуру обсуждали на расширенном заседании комитета.

"Он является компетентным специалистом. Комитет по финансам и бюджету рекомендует Сенату дать согласие на назначение Тимура Сулейменова на должно председателя Нацбанка". Султанбек Макежанов

Сенаторы воспользовались способом открытого голосования. Депутаты утвердили кандидатуру Тимура Сулейменова.

Ранее Нацбанк возглавлял Галымжан Пирматов. 4 сентября президент освободил его от занимаемой должности.

Тимур Сулейменов трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". Был вице-министро экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли. Являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике. С 2016 по 2019 возглавлял министерство национальной экономики. Был зампредом Нацбанка, помощником президента. В последние годы работал заместителем руководителя АП.