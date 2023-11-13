Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Тимур Сулейменов проинформировал президента о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

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Также председатель Национального банка:

отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года;

проинформировал о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда;

доложил о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры;

представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в Послании народу Казахстана поручений Главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики;

рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты тенге.

Президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

1 ноября 2023 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пленарном заседании в Мажилисе высказывался о снижении базовой ставки до 16%. Дальше снижать ее планируют только в будущем и очень осторожно. Подробнее читайте здесь.