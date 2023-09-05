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Мурат Айтенов может лишиться должности

Мурат Айтенов может лишиться должности Фото: gov.kz
В Шымкенте сегодня, 5 сентября 2023 года, состоится собрание депутатов маслихатов, которых созвали для дачи согласия на назначение акима города, сообщает Zakon.kz.

Анонс собрания депутатов маслихата мегаполиса размещен на сайте городского маслихата:

"В соответствии с пунктами 5, 6 "Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", утвержденных указом президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года №912, состоится собрание депутатов маслихата города Шымкент".

Повестка дня: О даче согласия на назначение акима Шымкента.

Время проведения: 5 сентября 2023 года в 15:00.

Место проведения: малый зал, расположенный на третьем этаже здания №10 по пр. Nursultan Nazarbaev.

"Регистрация депутатов будет проводиться 5 сентября с 14:30 до 14:50 в малом зале".Маслихат Шымкента

Мурат Айтенов родился 30 октября 1981 года в Жетысае. В 2004 году окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко ("Организация и технология защиты информации").

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности старшего инженера-начальника дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК. Работал на различных должностях в АО "Астана – Өнім" УДП РК (2006-2008), Управлении делами президента РК (2008-2019). С декабря 2019 года по январь 2020 года был первым замакима Шымкента.

Должность акима Шымкента занимает с 21 января 2020 года (переназначен с 01.12.2022).

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