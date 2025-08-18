Марат Ахметжанов отчитался перед президентом и получил новые указания

18 августа 2025 года глава государства принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарту Токаеву представлен отчет о социально-экономическом развитии Акмолинской области за первое полугодие 2025 года и перспективах развития региона.

"Как сообщил Марат Ахметжанов, в области сохраняются положительные темпы роста по всем ключевым показателям. Регион планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. В этом году увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных – в 2,5 раза", – сказано в сообщении.

Ахметжанов также доложил президенту о реализации инвестиционных проектов. Так, создана индустриальная зона республиканского значения AQMOLA в Аршалынском районе. Сформирован инвестиционный портфель на сумму более 4 млрд долларов с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест.

Глава государства также проинформирован о строительстве социальной инфраструктуры. Так, за два года акмолинцы получили ключи от 4,7 тыс. квартир, как за предыдущие семь лет. Сокращена очередность социально уязвимых категорий населения на 29%. Решаются многолетние вопросы долевого строительства в городе Косшы.

В сфере образования за два года построено 33 объекта на 21 тыс. ученических мест. В новый учебный год регион вступит без аварийных школ, полностью ликвидировано трехсменное обучение.

Кроме того, в плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону. В Кокшетау начато строительство ТЭЦ мощностью 240 МВт электроэнергии и 520 Гкал/час тепла. Завершается строительство водопроводных очистных сооружений, качественной питьевой водой будут охвачены 200 тысяч населения областного центра. До конца текущего года природный газ получат еще девять населенных пунктов.

"По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев отметил положительный опыт области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации". Акорда

Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию, принять меры по развитию города Косшы, провести системную работу по защите от паводковых угроз, а также продолжить работу по привлечению инвестиций.

