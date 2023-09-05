Ералы Тугжанов может покинуть пост акима Актюбинской области

На сайте Маслихата Актюбинской области 5 сентября 2023 года опубликовано объявление для депутатов маслихатов области, сообщает Zakon.kz.

Анонс подписан от имени председателя областного маслихата Гулкасимы Суентаевой.

"Собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение акима области состоится 5 сентября 2023 года в 13.00 часов в Конференц-Холле имени Аккагаз Досжановой", – говорится в сообщении.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году – Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности – юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.



В 1988-2001 гг. – преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы – заместитель акима Карагандинской области.

В 2006-2008 гг. – председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2008-2017 гг. – заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы – аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Федерации профсоюзов РК.

11 февраля 2020 года указом главы государства назначен заместителем премьер-министра РК. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.

11 января 2022 года указом президента РК вновь назначен заместителем премьер-министра.

31 августа 2022 года указом президента РК назначен акимом Актюбинской области.

В Шымкенте также созывают депутатов маслихатов на собрание. Ожидается смена акима Мурата Айтенова, который находится на посту почти три года.