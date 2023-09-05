Зульфия Сулейменова посвятила огромный пост новому министру водных ресурсов

Бывший министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова посвятила огромный пост в Instagram новому министру водных ресурсов и ирригации РК Нуржану Нуржигитову, сообщает Zakon.kz.

Пост, опубликованный в Instagram 5 сентября 2023 года, экс-министр экологии начала со слов поздравления.

"Поздравляю Нуржана Молдияровича с назначением министром водных ресурсов и ирригации. И перед тем, как передать этот блок коллеге, хотела бы отметить несколько важных итогов работы, которую провело Министерство экологии и природных ресурсов с начала этого года", – написала Зульфия Сулейменова.

Далее она по пунктам расписала работу, которую успела проделать за восемь месяцев:

Увеличился приток воды в Аральское море: с января по август 2023 года в Северный Арал поступило более 1,6 млрд кубических метров воды, в то время как за весь прошлый год – всего 800 млн. Это стало возможным благодаря доведению зимнего и весеннего паводкового стока до Арала, несмотря на то, что многие говорили о необходимости сброса этой воды в Арнасайскую впадину в Узбекистане. Мы прогнозировали маловодность и потому выстраивали политику так, чтобы обеспечить водой и Аральское море, и наших фермеров. В итоге в Туркестанской и Кызылординской областях вегетация в целом прошла успешно. Несмотря на крайне напряженную ситуацию в Жамбылской области, в целом удалось минимизировать. насколько это возможно, потери урожая у фермеров за счет водооборота и приоритизации полива культур. В последней декаде июля по поручению премьер-министра сброс из Кировского водохранилища был доведен до 45 куб. м/сек. В августе были приняты меры по очистке дренажных систем для водообеспечения. Глава государства в Послании народу отметил необходимость полного искоренения "черного рынка" в сфере воды. Об этой работе я докладывала президенту в июне во время приема. В этом году мы выявили множество нарушений: факты воровства воды, отсутствие достоверных данных о фактически используемых орошаемых землях, незаконное подключение насосов к каналам и водным объектам, незаконный перевод богарных земель в орошаемые без создания необходимой инфраструктуры. По приблизительным расчетам, на сегодня "черный рынок" воды в южных регионах Казахстана в период вегетации оценивается примерно в 5 млрд тенге. Мы начали принимать меры по искоренению подобных фактов через исключение приписок и обновление гидротехнических карт, а также посредством ужесточения ответственности за нарушения в рамках новых законодательных поправок. Уверена, что руководство министерства продолжит эту работу Началась работа по обеспечению питьевой водой жителей Егиндыкольского и Коргалжынского районов Акмолинской области. Им обещали обеспечить водоснабжение еще три года назад, но и в этом году доступа к воде не было, а предприятие "Нуринский групповой водопровод" было доведено до состояния банкротства. Но мы изыскали нужные средства и уже начали работу по проведению водопровода в наиболее критических участках этих районов, чтобы этой зимой жители получили доступ к воде. Параллельно предпринимаются меры по финансовому оздоровлению предприятия. Большой проблемой для водной отрасли стало наличие нескольких международных займов у РГП "Казводхоз", взятых в 2017-2018 гг., по условиям которых по всей стране был введен единый тариф, а оплачивались займы за счет доходов всех филиалов – в особенности канала имени Каныша Сатпаева, БАК и других. Это привело к финансовой нестабильности компании и повлияло на развитие водной отрасли в целом. В связи с этим мы начали работу по реструктуризации займа и оздоровлению финансового состояния компании. Была составлена дорожная карта по реорганизации РГП "Казводхоз" с последующим его объединением с РГП "Нуринский групповой водопровод" и выделением филиала "Су-Метрология" ввиду наличия конфликта интересов. Вопрос финансовой стабильности поднимался мной неоднократно, что было в итоге проверено ВАП. Уверена, что по всем выявленным финансовым нарушениям уже новое министерство примет необходимые процессуальные меры, которые мы не успели. В Мажилис нами была внесена на ратификацию Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 года, которая является одним из главных инструментов международного водного права и позволит урегулировать отдельные вопросы трансграничного водопользования.

По словам экс-министра экологии, за эти месяцы она провела не одну итерацию обсуждения проекта соглашения о вододелении с Узбекистаном, которое длится с 2015 года, а также впервые с 2019 года провела личную встречу с министром водных ресурсов КНР Ли Гоин, где были обсуждены вопросы трансграничного водопользования и активизации переговорного процесса, который длится 12 лет.

Сулейменова отметила, что под ее руководством Министерство экологии и природных ресурсов РК тесно выстраивало работу с партнерами.

"И это только часть работы, проделанной Министерством экологии и природных ресурсов за восемь месяцев. Надеюсь, новое руководство продолжит реализацию начатых инициатив, а водная отрасль достигнет в своем развитии того уровня, которого от нее ждут граждане Республики Казахстан!", – подытожила бывшая глава МЭПР РК.

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, в том числе Зульфию Сулейменову, которая возглавляла Министерство экологии и природных ресурсов РК с 4 января.