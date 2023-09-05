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Назначен новый аким Актюбинской области

Назначен новый аким Актюбинской области Фото: gov.kz
Асхат Шахаров возглавил Актюбинскую область. Соответствующий документ 5 сентября 2023 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из указа, опубликованного на сайте Акорды:

"Назначить Шахарова Асхата Берлешевича акимом Актюбинской области".

Асхат Шахаров родился 3 октября в 1978 году. Окончил в 1999 году Казахскую государственную академию спорта и туризма (специальность "Преподаватель физической культуры – тренер по спорту"), в 2002 году – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (специальность "Экономист-международник"), в 2013 году – Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (аспирантура).

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности преподавателя кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова. С 2004 по 2007 годы работал преподавателем в Актюбинском государственном педагогическом институте, директором Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.

Также был акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области (06.2013-30.06.2017), акимом Зеленовского района ЗКО (01.07.2017-15.03.2020), акимом Актобе (16.03.2020-11.2022).

С ноября 2022 года занимал должность государственного инспектора Администрации президента РК.

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