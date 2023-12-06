Новые дороги и газопроводы: Токаеву доложили об экономическом потенциале Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву об экономическом потенциале региона и значимых инвестпроектах, которые здесь реализуют, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, в рамках рабочей поездки главы государства в Актюбинскую область президент выслушал отчет акима об экономическом развитии региона.

Асхат Шахаров рассказал президенту, что за десять месяцев 2023 года в экономику Актюбинской области привлекли инвестиции на 804,4 млрд тенге. Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В основном это частные вложения (725,5 млрд тенге). Больше всего средств инвесторы направили на развитие обрабатывающей промышленности (62,6 млрд) и добычу металлических руд (145,6 млрд тенге).

Аким сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что в 2023 году в регионе запланировали запуск 19 крупных проектов на общую сумму в 57,2 млрд тенге. Разрабатываются еще несколько важных проектов, включая подготовку к строительству автодороги "Актобе – Карабутак – Улгайсын".

Президента также ознакомили с проектом по строительству новых канализационных очистных сооружений в Актобе за счет займа в Европейском банке реконструкции и развития (стоимость реализации – 53,5 млрд тенге) и проинформировали о запуске третьей нитки газопровода-отвода, который снизит загрузку коммунальной инфраструктуры города.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями малого бизнеса Актюбинской области.