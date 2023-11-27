Габит Сыздыкбеков восхитил жителей Шымкента
Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков встретился с жительницей мегаполиса Людмилой Панкратовой, дом которой был разрушен из-за прорыва на коллекторе. Градоначальник пообещал, что для пенсионерки построят новый дом, чем восхитил шымкентцев, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией, которая сделана в Instagram ночью 27 ноября 2023 года, аким отметил, что "помогать жителям города, которые оказались в трудной жизненной ситуации, – наша обязанность и гражданский долг".
"Недавно жительница Шымкента Людмила Панкратова оказалась в затруднительном положении из-за водосточного коллектора, которому более 60 лет. Дом пенсионерки был разрушен из-за прорыва на коллекторе. Мы съездили к пенсионерке, узнали о состоянии Людмилы Фёдоровны и оказали ей поддержку. Ответственным лицам было поручено ликвидировать последствия катастрофы и восстановить дренажную систему. Дом для пенсионерки построит ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг".Габит Сыздыкбеков
По его словам, во время строительства Людмила Федоровна временно будет проживать в арендном жилье, а расходы на квартиру также покроет частная компания.
"На сегодня продолжаются работы по восстановлению коллектора. Помимо этого, проводятся работы по восстановлению поврежденного имущества в комиссионном порядке".Габит Сыздыкбеков
В комментариях жители Шымкента оставили лишь положительные отзывы о работе градонаальника:
- "Здорово!"
- "Вы – молодец!"
- "Поступок, заслуживающий уважения".
- "Глаза радуются. Спасибо за ваше неравнодушие".
- "Слов нет, наш дорогой аким. Вот, что значит служить для народа. Не на словах, а на деле".
- "Спасибо. Бабушка заслуживает хорошего отношения и хорошей жизни. Спасибо всем, кто помог!"
- "Удачи вам на вашем поприще. Дай бог, чтобы и дальше так проходили рабочие будни на благо народа".
- "Очень обнадеживающее начало! Спасибо огромное! Радуюсь за Людмилу Панкратовну больше, чем за себя! Процветания тебе, любимый Шымкент!"
- "Первый раз видим, как аким ходит, проверяет, беседует с простым народом, и есть результаты. Молодец, хорошо, если так будет продолжать и активно работать. Успехов вам, уважаемый господин аким города".
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