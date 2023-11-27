Габит Сыздыкбеков восхитил жителей Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков встретился с жительницей мегаполиса Людмилой Панкратовой, дом которой был разрушен из-за прорыва на коллекторе. Градоначальник пообещал, что для пенсионерки построят новый дом, чем восхитил шымкентцев, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, которая сделана в Instagram ночью 27 ноября 2023 года, аким отметил, что "помогать жителям города, которые оказались в трудной жизненной ситуации, – наша обязанность и гражданский долг".

"Недавно жительница Шымкента Людмила Панкратова оказалась в затруднительном положении из-за водосточного коллектора, которому более 60 лет. Дом пенсионерки был разрушен из-за прорыва на коллекторе. Мы съездили к пенсионерке, узнали о состоянии Людмилы Фёдоровны и оказали ей поддержку. Ответственным лицам было поручено ликвидировать последствия катастрофы и восстановить дренажную систему. Дом для пенсионерки построит ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг". Габит Сыздыкбеков

По его словам, во время строительства Людмила Федоровна временно будет проживать в арендном жилье, а расходы на квартиру также покроет частная компания.

"На сегодня продолжаются работы по восстановлению коллектора. Помимо этого, проводятся работы по восстановлению поврежденного имущества в комиссионном порядке". Габит Сыздыкбеков

В комментариях жители Шымкента оставили лишь положительные отзывы о работе градонаальника:

"Здорово!"

"Вы – молодец!"

"Поступок, заслуживающий уважения".

"Глаза радуются. Спасибо за ваше неравнодушие".

"Слов нет, наш дорогой аким. Вот, что значит служить для народа. Не на словах, а на деле".

"Спасибо. Бабушка заслуживает хорошего отношения и хорошей жизни. Спасибо всем, кто помог!"

"Удачи вам на вашем поприще. Дай бог, чтобы и дальше так проходили рабочие будни на благо народа".

"Очень обнадеживающее начало! Спасибо огромное! Радуюсь за Людмилу Панкратовну больше, чем за себя! Процветания тебе, любимый Шымкент!"

"Первый раз видим, как аким ходит, проверяет, беседует с простым народом, и есть результаты. Молодец, хорошо, если так будет продолжать и активно работать. Успехов вам, уважаемый господин аким города".

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