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Токаев назвал главное требование для армии

Токаев назвал главное требование для армии Фото: akorda.kz
Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев 5 сентября 2023 года посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс-2023" и выступил перед военнослужащими. Он высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений, сообщает Zakon.kz.

Выступая президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

"Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии. У нас только одна Родина – Казахстан! Обеспечение безопасности и защита нашей страны, земли и граждан – наш общий священный долг".Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал главное требование для армии

Фото: akorda.kz

По мнению главы государства, армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.

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"Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами. В своем недавнем Послании я поставил приоритетную задачу – создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие – все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом, оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии", – уточнил президент.

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Токаев назвал главное требование для армии

Фото: akorda.kz

Кроме того, как отметил Токаев, главными факторами эффективности Вооруженных сил являются боевая выучка и моральный дух офицеров и личного состава

"Предъявляются повышенные требования к подготовке войск и профессионализму командиров. Поэтому в условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил. Командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач, воплощать в себе образец мужества, стойкости и верности присяге, быть безупречным примером для подражания. Сила армии – в дисциплине! И здесь роль командиров первостепенна. Необходимо поддерживать высокий уровень подготовки, слаженность и строгий порядок в Вооруженных силах. Каждый солдат должен в совершенстве владеть вверенными ему оружием и техникой, умело применять их в бою, проявлять решительность, мужество и отвагу".Касым-Жомарт Токаев

По данным Акорды, в ходе военных учений "Батыл тойтарыс-2023" была проведена проверка готовности органов государственного и военного управления к выполнению оборонительной операции. Принятые в штабах на всех уровнях решения реализованы войсками в полном объеме.

Токаев назвал главное требование для армии

Фото: akorda.kz

В учениях были задействованы 8 тыс. военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники.

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