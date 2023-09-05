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Что показали Токаеву на военных учениях "Батыл тойтарыс-2023"

Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс – 2023" Фото: akorda
Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс- 2023", сообщает Zakon.kz.

Под руководством президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл Тойтарыс-2023".

Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки.

Перед началом вооруженных маневров генерал-майоры Болат Журабаев и Алмаз Джумакеев доложили главе государства о применении Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск в оборонительной операции.

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

Бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, "захваченную" условным противником. Силами подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

По единому замыслу и плану, разработанному генеральным штабом Вооруженных сил, была осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений.

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

В частности, Военно-морские силы при поддержке авиации и сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской областей.

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

военные учения Батыл тойтарыс – 2023

Фото: akorda.kz

Также президент в торжественной обстановке вручил Боевое знамя командованию Сил специальных операций.

Токаев вручил Боевое знамя

Фото: akorda.kz

военные учения

Фото: akorda.kz

военные учения

Фото: akorda.kz

5 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

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