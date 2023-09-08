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Законодательство РК

Дархан Калетаев прокомментировал слухи об освобождении от должности посла в Украине

Дархан Калетаев прокомментировал слухи об освобождении от должности посла в Украине Фото: gov.kz
Сегодня, 8 сентября 2023 года, в социальных сетях появились слухи о том, что Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Украине. Корреспондент Zakon.kz связался с дипломатом, чтобы узнать, правда это или нет.

"Нет, неправда", – коротко ответил Дархан Калетаев на вопрос корреспондента Zakon.kz.

Обновлено в 15:38

По его словам, в МИД Украины от Казахстана пока поступил только запрос на предварительное согласие для назначения нового посла.

"Да, запрос на агреман (предварительное согласие) для назначения нового посла в МИД Украины от Казахстана уже поступил. Процесс моего освобождения от должности и назначения нового посла может продлиться месяц или два. В любом случае, назначает и освобождает посла РК в Украине глава государства своим указом", – уточнил Дархан Калетаев корреспонденту Zakon.kz.

Дархан Калетаев родился 14 октября 1972 года в Восточно-Казахстанской области. В 1994 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет (историк), в 1997 году – Национальную Высшую школу государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности специалиста первой категории в Комитете по языкам при Кабинете министров РК. С 1995 по 2016 годы занимал различные должности в Госкомитете РК, Министерстве образования и культуры РК, Министерстве информации и общественного согласия РК, Министерстве культуры, информации и общественного согласия РК, Администрации президента РК, "Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына".

С апреля по июнь 2018 года был министром по делам религий и гражданского общества РК, с июля 2018 года по февраль 2019 года – министром общественного развития РК, с февраля по март 2019 года – руководителем Канцелярии премьер-министра РК, с марта по декабрь 2019 года – первым заместителем руководителя АП РК, с октября 2020 года по март 2022 года – чрезвычайным и полномочным послом РК в Молдове по совместительству.

На должность посла РК в Украине был назначен в феврале 2020 года.

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