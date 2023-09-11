Токаеву рассказали о планируемых экспортных контрактах с Китаем

11 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова. На встрече президенту рассказали о подписании нового экспортного контракта с Китаем., сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президенту был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли,

Также президент был проинформирован о том, что с начала 2022 года АО "НК "QazaqGaz" реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств.

Кроме того, с начала 2022 года нацкомпания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу.

"Главе государства было доложено о решении проблемы дефицита газа. Как сообщил Санжар Жаркешов, принятые меры обеспечат профицит природного газа в Казахстане на предстоящий осенне-зимний период", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китаем.

Президенту также были представлены сведения о реализации среднесрочной стратегии газовой отрасли и увеличении газоперерабатывающих мощностей, а также о перспективах дальнейшей газификации страны.

"Главе государства было доложено о работе по расширению ресурсной базы газа. По словам председателя АО "НК "QazaqGaz", до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай, кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное", – отмечено на сайте.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.