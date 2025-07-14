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Политика

Токаеву сообщили об увеличении транзита российского газа через страну

Жаркешов, Токаев, отчет, газовая отрасль, газ, поставки, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 12:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 14 июля 2025 года, принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова. В ходе встречи глава государства был проинформирован о результатах деятельности национальной компании, сообщает Zakon.kz.

Как было доложено президенту, на сегодняшний день уровень газификации по стране достиг 62,4%. За последние три года доступ к газу получили более 1,7 млн человек.

Также Токаеву сообщили о завершении строительства линейной части газопровода Талдыкорган – Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктах области Жетысу.

Начаты работы по строительству второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также завода по перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа на месторождении Кашаган. Реализуется проект карбамидного завода стоимостью 1,35 млрд долларов при участии турецкого инвестора ESTA.

По словам Санжара Жаркешова, одним из важных достижений стало увеличение объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан.


"Он также рассказал о ходе капитального ремонта на магистральном газопроводе Средняя Азия – Центр, который позволит существенно усилить роль страны как ключевого звена в региональной энергетической отрасли", – говорится в публикации пресс-службы Акорды.

Во исполнение поручений главы государства по развитию ресурсной базы газа заключен ряд соглашений. Среди них контракты на недропользование по участкам "Аккудук" и "Северный-2", а также соглашение с CNPC о совместной разведке на участке "Северный-1".

Кроме того, в газовую отрасль внедряются такие цифровые решения, как использование суперкомпьютера на новейших графических чипах NVIDIA.

В завершение встречи президент дал ряд поручений по подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также планомерному укреплению газового потенциала страны.

Немного ранее президент Казахстана поздравил Эммануэля Макрона с национальным праздником Французской Республики – Днем взятия Бастилии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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