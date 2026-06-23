Ставка на знания и технологии: о чем заявил Токаев в Брюсселе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что страна стремиться к построению экономики, основанной на знаниях, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, представителям европейского бизнеса также были презентованы возможности Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Как было подчеркнуто в речи, в рейтинге Global Financial Centers Index МФЦА занимает 1-е место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Здесь зарегистрировано более 5800 компаний из более чем 90 стран, в том числе почти 250 из ЕС. Через МФЦА компании из стран Европы уже вложили 307 млн долларов прямых иностранных инвестиций в виде долевого финансирования.

Глава государства призвал европейские финансовые и инновационные институты продолжить сотрудничество с МФЦА в продвижении устойчивого финансирования и финтех-технологий.

Говоря о развитии человеческого капитала, президент Казахстана подчеркнул тот факт, что ЕС уже является ведущим партнером в области науки и образования.

"По всей стране уже действуют 40 международных академических и исследовательских центров, включая Университет прикладных наук Анхальта, Университет Лотарингии и Политехнический университет Марке. Казахстан также активно сотрудничает с ЕС через Erasmus+, Horizon Europe и другие программы. Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях. Для достижения этой цели мы подали заявку на ассоциированное членство в следующей рамочной программе Horizon Europe. Казахстан не просто строит экономику – мы укрепляем нашу роль регионального образовательного центра, который готовит высококвалифицированные кадры как для Центральной Азии, так и для других стран", – пояснил он.

Ссылаясь на наличие огромного потенциала для сотрудничества, Глава государства отметил, что Казахстан выступает за подлинное стратегическое партнерство.

"Прежде всего, мы предлагаем доверие и долгосрочную приверженность общему успеху. Со своей стороны мы рассчитываем на более активное участие европейских партнеров в реализации высокодоходных инвестиционных проектов. Мы также приветствуем усиление роли европейских финансовых институтов в поддержке устойчивого экономического развития Казахстана и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности. В этой связи я высоко ценю активный вклад Европейского инвестиционного банка и рад, что вице-президент Мора находится сегодня с нами. Я также хотел бы поблагодарить комиссара Шефчовича за его руководящую роль в укреплении нашего экономического диалога и продвижении амбициозной торговой повестки Казахстана и Европейского Союза. Кроме того, выражаю искреннюю признательность Специальному представителю Стипрайсу за его неустанные усилия, направленные на развитие сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он отметил, что сегодняшние дискуссии подтвердили общее видение стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

"Постепенно идет процесс согласования сопряжения нашего Среднего коридора со стратегией ЕС Global Gateway, мы создаем безопасную и устойчивую транспортную артерию для сообщения между Европой и Азией. Мы готовы стать вашим надежным партнером, предлагая прагматичную формулу использования важнейших полезных ископаемых и энергоресурсов в обмен на передовые европейские инвестиции и технологии. Наши двери открыты для долгосрочной интеграции по широкому кругу отраслей: от высокотехнологичного агробизнеса до новаторских разработок в области искусственного интеллекта и надежного финансирования в рамках МФЦА. Мое правительство тщательно изучит все ваши коммерческие предложения, чтобы обеспечить быструю и успешную реализацию важных инициатив", – подытожил президент.

Отмечается, что на заседании круглого стола также выступили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, вице-президент Европейского инвестиционного банка Марек Мора, президент Sarens Group Лудо Саренс, генеральный директор Roca Group Альберто Магранс, генеральный директор Dewulf Group Хендрик Декрамер, председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старaк, президент по европейскому региону компании Airbus SE Жоан Пелисье, совладелец, член совета директоров Damen Shipyards Group Роуз Дамен, генеральный директор авиакомпании LOT Polish Airlines Михал Фийол, старший вице-президент по европейскому региону Bureau Veritas Венсан Бурдиль, управляющий директор Maersk Group Айхан Сидеф, старший вице-президент по коммерческому планированию компании Cargolux Пьерандреа Галли, генеральный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.

