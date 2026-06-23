#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Ставка на знания и технологии: о чем заявил Токаев в Брюсселе

Ставка на знания и технологии: о чем заявил Токаев в Брюсселе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 23:58 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что страна стремиться к построению экономики, основанной на знаниях, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, представителям европейского бизнеса также были презентованы возможности Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Как было подчеркнуто в речи, в рейтинге Global Financial Centers Index МФЦА занимает 1-е место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Здесь зарегистрировано более 5800 компаний из более чем 90 стран, в том числе почти 250 из ЕС. Через МФЦА компании из стран Европы уже вложили 307 млн долларов прямых иностранных инвестиций в виде долевого финансирования.

Глава государства призвал европейские финансовые и инновационные институты продолжить сотрудничество с МФЦА в продвижении устойчивого финансирования и финтех-технологий.

Говоря о развитии человеческого капитала, президент Казахстана подчеркнул тот факт, что ЕС уже является ведущим партнером в области науки и образования.

"По всей стране уже действуют 40 международных академических и исследовательских центров, включая Университет прикладных наук Анхальта, Университет Лотарингии и Политехнический университет Марке. Казахстан также активно сотрудничает с ЕС через Erasmus+, Horizon Europe и другие программы. Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях. Для достижения этой цели мы подали заявку на ассоциированное членство в следующей рамочной программе Horizon Europe. Казахстан не просто строит экономику – мы укрепляем нашу роль регионального образовательного центра, который готовит высококвалифицированные кадры как для Центральной Азии, так и для других стран", – пояснил он.

Ссылаясь на наличие огромного потенциала для сотрудничества, Глава государства отметил, что Казахстан выступает за подлинное стратегическое партнерство.

"Прежде всего, мы предлагаем доверие и долгосрочную приверженность общему успеху. Со своей стороны мы рассчитываем на более активное участие европейских партнеров в реализации высокодоходных инвестиционных проектов. Мы также приветствуем усиление роли европейских финансовых институтов в поддержке устойчивого экономического развития Казахстана и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности. В этой связи я высоко ценю активный вклад Европейского инвестиционного банка и рад, что вице-президент Мора находится сегодня с нами. Я также хотел бы поблагодарить комиссара Шефчовича за его руководящую роль в укреплении нашего экономического диалога и продвижении амбициозной торговой повестки Казахстана и Европейского Союза. Кроме того, выражаю искреннюю признательность Специальному представителю Стипрайсу за его неустанные усилия, направленные на развитие сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он отметил, что сегодняшние дискуссии подтвердили общее видение стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

"Постепенно идет процесс согласования сопряжения нашего Среднего коридора со стратегией ЕС Global Gateway, мы создаем безопасную и устойчивую транспортную артерию для сообщения между Европой и Азией. Мы готовы стать вашим надежным партнером, предлагая прагматичную формулу использования важнейших полезных ископаемых и энергоресурсов в обмен на передовые европейские инвестиции и технологии. Наши двери открыты для долгосрочной интеграции по широкому кругу отраслей: от высокотехнологичного агробизнеса до новаторских разработок в области искусственного интеллекта и надежного финансирования в рамках МФЦА. Мое правительство тщательно изучит все ваши коммерческие предложения, чтобы обеспечить быструю и успешную реализацию важных инициатив", – подытожил президент.

Отмечается, что на заседании круглого стола также выступили Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, вице-президент Европейского инвестиционного банка Марек Мора, президент Sarens Group Лудо Саренс, генеральный директор Roca Group Альберто Магранс, генеральный директор Dewulf Group Хендрик Декрамер, председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старaк, президент по европейскому региону компании Airbus SE Жоан Пелисье, совладелец, член совета директоров Damen Shipyards Group Роуз Дамен, генеральный директор авиакомпании LOT Polish Airlines Михал Фийол, старший вице-президент по европейскому региону Bureau Veritas Венсан Бурдиль, управляющий директор Maersk Group Айхан Сидеф, старший вице-президент по коммерческому планированию компании Cargolux Пьерандреа Галли, генеральный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
обращение
00:10, 01 января 2024
Токаев призвал казахстанцев стремиться к передовым знаниям и новым технологиям
президент РК
18:40, 12 сентября 2023
Токаев заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение
Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание &quot;Европа&quot; для переговоров с лидерами ЕС
18:20, 23 июня 2026
Токаев прибыл на переговоры с лидерами ЕС в Брюсселе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:22, 24 июня 2026
Капитан сборной Казахстана Щукин назвал фаворитов "Уимблдона-2026" у мужчин и женщин
Фото: Ufa.uz
23:59, 23 июня 2026
Сборная Узбекистана разгромно проиграла Португалии на ЧМ-2026 по футболу
Фото: Ufa.uz
23:34, 23 июня 2026
Португалия - Узбекистан: Абдукодир Хусанов отметился автоголом на 60-й минуте
Фото: пресс-служба лиги АСА
23:25, 23 июня 2026
Бойца ММА Александра Емельяненко госпитализировали: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: