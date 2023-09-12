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Назначен новый аким Павлодара

Назначен новый аким Павлодара Фото: gov.kz
Новым акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков. Ранее он был первым замакима Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Хасар Хабылбеков родился 12 мая 1986 года в Павлодаре. Окончил в 2006 году Казахский институт правоведения и международных отношений (специальность "Бакалавр юриспруденции"), в 2014 году – Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (специальность "Транспортное строительство", "Магистр техники и технологии").

Трудовой стаж:

  • главный специалист ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области", Руководитель производственного отдела ГУ "Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области" (2012-2016);
  • главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата Акима Павлодарской области (2016-2017);
  • заместитель Акима Щербактинского района (2017-2018);
  • заместитель Акима города Экибастуз (10.2018-08.2019);
  • заместитель Акима города Павлодара (07.08.2019-2020);
  • заместитель акима района Теренколь (06.2020-03.2021);
  • руководитель аппарата акима города Аксу Павлодарской области (03.2021-06.2021);
  • руководитель Управления строительства Павлодарской области (06.2021-08.2021);
  • заместитель акима города Павлодар (08.2021-12.2022).

С декабря 2022 года он занимал пост первого заместителя акима Павлодарской области.

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