Токаев обсудил с китайскими бизнесменами поставки редких металлов из Казахстана
Как отмечено на сайте Акорды, во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.
Фото: akorda.kz
Также темой обсуждения стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.
Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс – Один путь".
Днем ранее, 12 сентября, на встрече с представителями отечественного бизнеса Токаев заявил о необходимости ускорить развитие среднего предпринимательства в стране.