Токаев обсудил с китайскими бизнесменами поставки редких металлов из Казахстана

13 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.

Фото: akorda.kz

Также темой обсуждения стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.

Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс – Один путь".

Днем ранее, 12 сентября, на встрече с представителями отечественного бизнеса Токаев заявил о необходимости ускорить развитие среднего предпринимательства в стране.