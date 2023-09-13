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Токаев обсудил с китайскими бизнесменами поставки редких металлов из Казахстана

Токаев обсудил с китайскими бизнесменами поставки редких металлов из Казахстана Фото: akorda.kz
13 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.

Токаев обсудил с китайскими бизнесменами поставки редких металлов из Казахстана

Фото: akorda.kz

Также темой обсуждения стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.

Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс – Один путь".

Днем ранее, 12 сентября, на встрече с представителями отечественного бизнеса Токаев заявил о необходимости ускорить развитие среднего предпринимательства в стране.

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