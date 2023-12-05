Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О чем говорил Токаев с китайским послом

О чем говорил Токаев с китайским послом Фото: akorda.kz
5 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.

Кроме того, президент сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.

"Подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики", – сказано в сообщении.

Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.

Ранее стало известно, что Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны".

17 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций.

Читайте также

транзит Казахстан потенциал
Что мешает развитию транзитного потенциала Казахстана, рассказал Смаилов
строительство АЭС в Казахстане
Росатом предложил Казахстану построить два блока АЭС
Токаев обсудил с акимом ВКО создание новых приграничных районов
Токаев обсудил с акимом ВКО создание новых приграничных районов
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: