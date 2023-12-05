О чем говорил Токаев с китайским послом

5 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.



Кроме того, президент сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.

"Подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики", – сказано в сообщении.

Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.

Ранее стало известно, что Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны".

17 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций.