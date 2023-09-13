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Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

Токаев примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Они обсудят вопросы спасения Арала.

Ранее в августе Астану посетил с государственным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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