Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.
Токаев примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Они обсудят вопросы спасения Арала.
Ранее в августе Астану посетил с государственным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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