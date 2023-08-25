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Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство

президент РК Фото: Акорда
Состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент РК отметил важность взаимоотношений между странами.

"От всей души приветствую Вас в нашей столице. Ваш визит имеет большое значение с точки зрения продвижения истинно дружественных взаимоотношений между нашими братскими государствами. Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт Вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю Ваш визит". Касым-Жомарт Токаев

Эмомали Рахмон поблагодарил Токаева за гостеприимство.

"Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за приглашение, радушный прием, гостеприимство. Прежде всего, хотел бы сегодня с Вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы". Эмомали Рахмон


Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану. Токаев лично встретил Рахмона в аэропорту Астаны.

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