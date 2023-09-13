Казахстан и Гонконг будут наращивать торговое сотрудничество

Возможные варианты интенсификации торгово-экономического сотрудничества обсудили министр Арман Шаккалиев и глава САР Гонконг Джон Ли на встрече, сообщает Zakon.kz

"Развитие отношений с Китаем - один из важных приоритетов во внешней политике Казахстана. Мы нацелены на дальнейшее углубление стратегического партнерства, придаем большое значение развитию сотрудничества с Гонконгом в торгово-экономической и инвестиционной сферах. У нас созданы все благоприятные условия для инвестирования в экономику Казахстана, в том числе в области новых технологий, зеленой энергетики, IT, запуске новых производств. Казахстан обладает большим потенциалом производства органически чистой продукции, и мы заинтересованы в поставках сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынок Гонконга", - заявил на встрече Арман Шаккалиев.

Гонконг является крупнейшим рынком электронной коммерции. Как отметил министр торговли, Казахстан активно ведет деятельность по продвижению экспорта готовой продукции через глобальные маркетплейсы.

"У нас есть успешный опыт открытия Национального павильона на международной торговой платформе Alibaba.com, где размещены более 5 000 казахстанских товаров. За последние 3 года продажи на платформе составили более 225 млн долларов. Кроме того, в мае открылся Национальный павильон Казахстана на электронной платформе JD.com. Сейчас ведем активные переговоры в сфере электронной коммерции с крупными китами бизнеса, компаниями Genertec, Huawei, XingXing. Приглашаем вас к сотрудничеству в этом направлении", - предложил министр.

В целях активизации туризма казахстанская сторона предложила возобновить прямые авиарейсы и увеличить безвизовый режим между Казахстаном и Гонконгом с 14 дней до одного месяца. Это позволит активизировать торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

По итогам встречи Арман Шаккалиев от имени правительства Казахстана пригласил Джона Ли посетить Казахстан.

Гонконг – один из крупных финансовых и логистических хабов мира. Здесь представлены 8978 региональных штаб-квартир и представительств зарубежных компаний, большинство из которых ориентированы прежде всего на ведение бизнеса с материковым Китаем. В Гонконге зарегистрировано 182 финансово-банковских института и 42 представительства зарубежных банков, что подтверждает его статус в качестве важнейшего в АТР банковского и финансового хаба. Гонконгский валютный рынок является по своим масштабам вторым в Азии и четвертым в мире с ежедневным оборотом валютных транзакций в среднем на уровне $632,1 млрд. долл. США.



Фондовый рынок Гонконга по объемам рыночной капитализации занимает 6-е место в Азии и 9-е место в мире на уровне 4,1 трлн. долл. США. На гонконгской бирже всего листинговано более 2601 компаний.

По итогам 2022 года из Гонконга привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $96,2 млн (рост на 8,4% в сравнении с 2021 годом, $88,8 млн.).

На 1 августа 2023 г. зарегистрировано 119 совместных и с гонконгским капиталом предприятий, действующих -100.

Товарооборот между Казахстаном и Гонконгом за январь-июль 2023 года составил 45,9 млн. долл. США, что на 59,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (28,7 млн долл. США). Экспорт из Казахстана в Гонконг за январь-июль 2023 года вырос на 31% и составил 26,7 млн долл. США.

Товарооборот между Казахстаном и Гонконгом за 2022 год составил 51,8 млн. долл. США, что на 91% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (27,1 млн. долл. США).