Глава Гонконга впервые приехал в Казахстан и привез с собой 75 бизнесменов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 июня 2026 года, провел встречу с главой Администрации Специального административного района (САР) Гонконг Джоном Ли, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя высокого гостя, Токаев подчеркнул исключительную значимость данного визита, поскольку это первый в истории визит Ли в Казахстан.

"Данное событие, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом, а в более широком контексте – между Казахстаном и Китаем, с которым нас связывают отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Наши страны поддерживают высокий уровень политического диалога, активно развивают торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. То же самое можно сказать и о наших отношениях с Гонконгом". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил уникальную роль Гонконга как одного из ведущих финансовых и деловых центров мира, обладающего значительным потенциалом в сферах инвестиций, инноваций, технологий и международной торговли.

Президент выразил уверенность, что нынешний визит откроет новые возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов и запуска перспективных совместных проектов, в том числе в сферах инвестиций, финансов, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики.

Далее Касым-Жомарт Токаев выразил признательность высокому гостю за решение посетить Казахстан в сопровождении представительной бизнес-делегации, что сигнализирует о высоком интересе делового сообщества Гонконга к расширению сотрудничества с нашей страной.

Джон Ли поблагодарил президента за теплый прием, подтвердив готовность Гонконга к дальнейшему углублению комплексного взаимодействия с Казахстаном.

"Я придаю этому визиту особое значение. Это самая многочисленная делегация, которая сопровождала меня в зарубежной поездке. В ее состав вошли 75 официальных лиц и предпринимателей, представляющих широкий спектр отраслей, включая логистику, "зеленую" энергетику, горнодобывающую промышленность, инновации и технологии, а также образование", – заявил Джон Ли.

Кроме того, глава Администрации Гонконга отметил, что инициатива "Один пояс, один путь", выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, берет свое начало в Казахстане и служит ярким свидетельством прочных и дружественных связей между двумя странами.

По его словам, Гонконг, являясь Специальным административным районом КНР, выступает одним из активных участников реализации данной инициативы и одновременно получает значительные преимущества от расширения региональной взаимосвязанности.

Собеседники также обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономического сотрудничества.

