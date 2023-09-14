Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана

Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана Фото: akorda.kz
Назначен новый заместитель пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Ержан Байтлес, который ранее занимал должность заместителя заведующего секретариатом государственного секретаря РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

"С сегодняшнего дня известный журналист Ержан Байтлес приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Удачи нашему коллеге!" – написал он в Facebook.

Ержан Байтлес родился 14 мая 1981 года в Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Журналистика".

Трудовой стаж:

  • корреспондент газеты "Казахстан" (2001-2005);
  • старший корреспондент республиканской газеты "Ақ жол Қазақстан", заведующий отделом газеты "Алматы Ақшамы", руководитель группы "Ақшам-ақпарат" (2005-2008);
  • первый заместитель главного редактора республиканской газеты "Ана тілі" (2008-2011);
  • собственный корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан" (01.2011-2016);
  • заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (с 02.2018-25.08.2019);
  • заведующий сектором пресс-службы президента РК (01.10.2019-06.2021);
  • заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (с 06.2021).

Материал по теме

Берик Уали назначен пресс-секретарем президента РК

12 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Нурмухамеда Байгараева от должности пресс-секретаря президента РК по собственному желанию, в соответствии с поданным заявлением. Вместо него президент своим советником и пресс-секретарем назначил Берика Уали.

Материал по теме

Пресс-секретарь президента освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья

Нурмухамед Байгараев должность пресс-секретаря президента РК занимал всего шесть дней: 6 сентября он был официально назначен, а уже 11 сентября сообщил, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в этом качестве по состоянию здоровья.

Читайте также

Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения
Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения
Казахстан и Гонконг будут наращивать торговое сотрудничество
Казахстан и Гонконг будут наращивать торговое сотрудничество
Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан
Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Уали Берик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления