Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
"С сегодняшнего дня известный журналист Ержан Байтлес приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Удачи нашему коллеге!" – написал он в Facebook.
Ержан Байтлес родился 14 мая 1981 года в Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Журналистика".
Трудовой стаж:
- корреспондент газеты "Казахстан" (2001-2005);
- старший корреспондент республиканской газеты "Ақ жол Қазақстан", заведующий отделом газеты "Алматы Ақшамы", руководитель группы "Ақшам-ақпарат" (2005-2008);
- первый заместитель главного редактора республиканской газеты "Ана тілі" (2008-2011);
- собственный корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан" (01.2011-2016);
- заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (с 02.2018-25.08.2019);
- заведующий сектором пресс-службы президента РК (01.10.2019-06.2021);
- заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (с 06.2021).
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Нурмухамед Байгараев должность пресс-секретаря президента РК занимал всего шесть дней: 6 сентября он был официально назначен, а уже 11 сентября сообщил, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в этом качестве по состоянию здоровья.