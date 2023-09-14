Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана

Назначен новый заместитель пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Ержан Байтлес, который ранее занимал должность заместителя заведующего секретариатом государственного секретаря РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

"С сегодняшнего дня известный журналист Ержан Байтлес приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Удачи нашему коллеге!" – написал он в Facebook.

Ержан Байтлес родился 14 мая 1981 года в Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Журналистика".

Трудовой стаж:

корреспондент газеты "Казахстан" (2001-2005);

старший корреспондент республиканской газеты "Ақ жол Қазақстан", заведующий отделом газеты "Алматы Ақшамы", руководитель группы "Ақшам-ақпарат" (2005-2008);

первый заместитель главного редактора республиканской газеты "Ана тілі" (2008-2011);

собственный корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан" (01.2011-2016);

заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (с 02.2018-25.08.2019);

заведующий сектором пресс-службы президента РК (01.10.2019-06.2021);

заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (с 06.2021).

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