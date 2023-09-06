Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева появился новый пресс-секретарь. Им стал Нурмухамед Байгараев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом, 6 сентября 2023 года опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Байгараев Нурмухамед Исманович назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан", – говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе президента, до настоящего назначения Нурмухамед Байгараев был заместителем пресс-секретаря президента.

Ранее должность пресс-секретаря главы государства занимал Руслан Желдибай.

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1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев реорганизовал структуру Администрации президента. В связи с этим глава государства провел ряд кадровых перестановок, в том числе освободил Руслана Желдибая от должности заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента РК и назначил его своим помощником по вопросам внутренней политики и коммуникациям.