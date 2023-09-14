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Токаев посетил выставку "ЭКСПО Центральная Азия – 2023"

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Душанбе посетил выставку товаропроизводителей Центральной Азии, приуроченную к V Консультативной встрече глав государств региона, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Акорды, лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана осмотрели национальные павильоны, ознакомившись с экономическими достижениями стран-участниц.

Площадка Казахстана была представлена более чем 130 предприятиями металлургии, химической, легкой, фармацевтической промышленности, строительной индустрии, автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей.
Токаев побывал на выставке

Фото: Акорда

Посетители казахстанской экспозиции смогли ознакомиться с такой продукцией, как удобрения, алюминиевые, ювелирные изделия, медицинское оборудование, макеты космических аппаратов, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, БПЛА, строительные материалы, одежда, лекарства, медицинские изделия и многое другое.

Токаев побывал на выставке

Фото: Акорда

Особое внимание гостей мероприятия привлек уникальный казахстанский медицинский аппарат VibroLUNG, разработанный компанией BARK Technology для лечения легких виброакустической волной частотой 20-320 Гц. На сегодняшний день данный аппарат приобрели ведущие клиники Казахстана, России, Узбекистана, Беларуси, Панамы, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура.

Токаев побывал на выставке

Фото: Акорда

Также выставлены более 40 транспортных средств отечественного производства, включая 20 легковых автомобилей, 10 единиц сельскохозяйственной техники, 7 единиц техники специального назначения, 2 автобуса и бронированные военные машины.

Токаев побывал на выставке

Фото: Акорда

В ходе посещения экспозиции Глава государства Касым-Жомарт Токаев передал Президенту Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппарата VibroLUNG.

анее сообщалось, что лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана посетили торжественный концерт "Вечер дружбы".

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