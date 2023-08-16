Ущерб от прекращения подачи воды из Кыргызстана оценили в Казахстане

Из-за прекращения подачи поливной воды из Кыргызстана в Жамбылской области Казахстан лишился урожая на территории около 560 га, сообщает Zakon.kz.

Министерство экологии РК 16 августа опубликовало комментарий по поводу ситуации с прекращением подачи поливной воды из Кыргызстана в Жамбылскую область. На заявление руководителя Службы водных ресурсов Кыргызстана ответили в Жамбылском филиале РГП "Казводхоз".

"Действительно, в связи с маловодьем реки Талас, а также установившейся аномально жаркой и сухой погодой, сброса воды Казахстану из Кировского водохранилища в пик вегетации было недостаточно. В этой связи приняли решение о поддержании сброса Казахстану из водохранилища до 1 августа в расходе 45 кубометров в секунду, при этом на Таласскую плотину поступало только 30 кубометров в секунду", – отметили в региональном филиале "Казводхоза".

По данным Минэкологии РК, за счет этих мер удалось сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тысяч гектаров. Сейчас полив осуществляют за счет очистки дренажа, которую проводит Жамбылский филиал РГП "Казводхоз" на территории Кыргызстана, вдоль государственной границы.





"Данные меры позволили минимизировать потери урожая, и в настоящее время имеющийся расход методом водооборота подают в указанные районы. В целом ущерб от недостатка воды составил ориентировочно 560 га, то есть сохранен урожай почти на 99% площади. Данные меры были вынужденными, и в целом, как показала практика, принятые меры были оправданы", – заявили в Минэкологии.

В министерстве напомнили, что аналогичную практику применяли в 2021 году. Тогда кыргызская сторона свои обязательства по подаче поливной воды выполнила, и почти весь урожай удалось сохранить.

Критическая ситуация с поливной водой сложилась в Жамбылской области в августе. Позже в Минсельхозе Кыргызстана объяснили, почему прекратили подачу воды.