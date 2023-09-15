Водный вопрос: Расширить полномочия МФСА предложил Токаев

Фото: akorda.kz

В своем выступлении на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Таджикистане президент РК Касым-Жомарт предложил расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Международного Фонда спасения Арала (МФСА), сообщает Zakon.kz.

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