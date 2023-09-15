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Водный вопрос: Расширить полномочия МФСА предложил Токаев

Водный вопрос: Расширить полномочия МФСА предложил Токаев Фото: akorda.kz
В своем выступлении на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Таджикистане президент РК Касым-Жомарт предложил расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Международного Фонда спасения Арала (МФСА), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 15 сентября, глава государства поделился видением дальнейшего развития Организации.

"Первое. Важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. Следует расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА"Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на опасность глобальных климатических изменений. Глава государства предупредил об угрозе климатического кризиса в регионе. Он предложил создать долгосрочный и устойчивый региональный механизм сотрудничества.

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