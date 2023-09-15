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Что поможет странам ЦА эффективно использовать водно-энергетические ресурсы

Что поможет странам ЦА эффективно использовать водно-энергетические ресурсы Фото: akorda.kz
Выступая 15 сентября 2023 года на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что поможет странам Центральной Азии эффективно использовать водно-энергетические ресурсы региона, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, "для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии" необходимо создать долгосрочный и устойчивый региональный механизм сотрудничества.

"По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум".Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что необходимо разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

"Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии".Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил еще об одной важной инициативе – создании Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.

"Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства выразил надежду на возобновление полноценного членства Кыргызстана в МФСА.

"Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности Рабочей группы по совершенствованию фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в фонде".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения.

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