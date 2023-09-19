Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи Фото: Ж.Жумабекова
Депутаты Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым приняли участие в работе I Совещания спикеров парламентов по сотрудничеству между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

На мероприятии выступили спикеры парламентов Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Представляя казахстанскую делегацию, Ерлан Кошанов поблагодарил Председателя Национальной Ассамблеи Республики Кореи Ким Чжин Пхё за инициативу организации саммита. Он отметил, что повышение всестороннего взаимодействия со странами Центральной Азии и укрепление потенциала региона – одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.

Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Фото: Ж.Жумабекова

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что предстоящее десятилетие станет важнейшим этапом для Центрально-Азиатского региона. При этом нам очень важно максимально использовать свои экономические возможности и наш общий потенциал".Ерлан Кошанов

Основная сессия совещания была посвящена приоритетам регионального взаимодействия между Кореей и странами Центральной Азии на ближайшее время.

Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Фото: Ж.Жумабекова

Одним из главных вопросов спикер Мажилиса обозначил обеспечение региональной безопасности, отметив, что парламентарии Казахстана прилагают все усилия для поддержания стабильности в регионе.

"Актуальными вопросами нашего сотрудничества должны стать борьба с изменением климата, сохранение окружающей среды и биоразнообразия, эффективное использование и защита водных ресурсов, в том числе трансграничных", – обратился Ерлан Кошанов к коллегам на саммите.
Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Фото: Ж.Жумабекова

Он отметил, что уже сейчас жители Центральной Азии сталкиваются с негативными последствиями экологической катастрофы Арала, таянием ледников и деградацией земли, которые могут подорвать продовольственную безопасность региона. В этой связи председатель Мажилиса призвал к обмену опытом с ведущими корейскими специалистами.

Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Фото: Ж.Жумабекова

Обсуждение вопросов продолжилось в рамках двух специальных сессий. Участники обсудили возможности непрерывного регионального экономического взаимодействия между Центральной Азией и Республикой Корея, а также перспективы сотрудничества в сфере цифровой трансформации.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан приступил к реализации новой экономической модели, инициированной главой государства в Послании. И здесь наша страна видит большие перспективы для сотрудничества с Республикой Корея в сфере инноваций, зеленых технологий, энергетики, промышленного производства, IT и банковского секторов.

В заключение Ерлан Кошанов отметил, что в настоящее время в Центрально-Азиатском регионе активно развиваются экономика, политика, культурные связи. Все это открывает большие возможности по расширению сферы регионального взаимодействия с Республикой Корея.

По итогам мероприятия была принята Совместная декларация I Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея на тему "Развитие взаимовыгодных отношений, ориентированных на будущее".

Читайте также

Токаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о реформах в Казахстане
Токаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о реформах в Казахстане
Токаев инициировал создание Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана
Токаев инициировал создание Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана
На кого возлагает надежды Президент Казахстана
На кого возлагает надежды Президент Казахстана
Анастасия Московчук
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления