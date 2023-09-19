Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Депутаты Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым приняли участие в работе I Совещания спикеров парламентов по сотрудничеству между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

На мероприятии выступили спикеры парламентов Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Представляя казахстанскую делегацию, Ерлан Кошанов поблагодарил Председателя Национальной Ассамблеи Республики Кореи Ким Чжин Пхё за инициативу организации саммита. Он отметил, что повышение всестороннего взаимодействия со странами Центральной Азии и укрепление потенциала региона – одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.

Фото: Ж.Жумабекова

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что предстоящее десятилетие станет важнейшим этапом для Центрально-Азиатского региона. При этом нам очень важно максимально использовать свои экономические возможности и наш общий потенциал". Ерлан Кошанов

Основная сессия совещания была посвящена приоритетам регионального взаимодействия между Кореей и странами Центральной Азии на ближайшее время.

Фото: Ж.Жумабекова

Одним из главных вопросов спикер Мажилиса обозначил обеспечение региональной безопасности, отметив, что парламентарии Казахстана прилагают все усилия для поддержания стабильности в регионе.

"Актуальными вопросами нашего сотрудничества должны стать борьба с изменением климата, сохранение окружающей среды и биоразнообразия, эффективное использование и защита водных ресурсов, в том числе трансграничных", – обратился Ерлан Кошанов к коллегам на саммите.

Фото: Ж.Жумабекова

Он отметил, что уже сейчас жители Центральной Азии сталкиваются с негативными последствиями экологической катастрофы Арала, таянием ледников и деградацией земли, которые могут подорвать продовольственную безопасность региона. В этой связи председатель Мажилиса призвал к обмену опытом с ведущими корейскими специалистами.

Фото: Ж.Жумабекова

Обсуждение вопросов продолжилось в рамках двух специальных сессий. Участники обсудили возможности непрерывного регионального экономического взаимодействия между Центральной Азией и Республикой Корея, а также перспективы сотрудничества в сфере цифровой трансформации.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан приступил к реализации новой экономической модели, инициированной главой государства в Послании. И здесь наша страна видит большие перспективы для сотрудничества с Республикой Корея в сфере инноваций, зеленых технологий, энергетики, промышленного производства, IT и банковского секторов.

В заключение Ерлан Кошанов отметил, что в настоящее время в Центрально-Азиатском регионе активно развиваются экономика, политика, культурные связи. Все это открывает большие возможности по расширению сферы регионального взаимодействия с Республикой Корея.