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Токаев на 78-й сессии ГАООН: Силовое решение политических вопросов ведет только к тупику

Токаев на 78-й сессии ГАООН: Силовое решение политических вопросов ведет только к тупику Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что силовое решение политических вопросов на самом деле ведет только к тупику, сообщает Zakon.kz

Как отметил глава РК, сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.

По его словам, суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию.

Президент отметил, что сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей. 108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем.

Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН.

"Собравшиеся здесь лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества. Однако, приближаясь к 80-летию ООН, мы почти полностью вернулись к исходной точке Организации. Силовое решение политических вопросов на самом деле ведет только к тупику. Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам", - подчеркнул Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев также принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – США, где выступил с речью. В ходе саммита обсуждались вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

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