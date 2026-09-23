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Политика

Замакима Мангистауской области ушел с должности по собственному желанию

Фото: mangystau_press, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 20:23 Фото: t.me/mangystau_press
Заместитель акима Мангистауской области Малик Абдыкадиров покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе областного акимата.

По их данным, на посту заместителя акима области Малик Абдыкадиров курировал ряд направлений, связанных с социально-экономическим развитием региона.

"Глава региона Нурдаулет Килыбай поблагодарил Малика Абдыкадирова за проделанную работу, пожелав успехов в дальнейшей деятельности", – говорится в сообщении.

Малик Абдыкадиров родился в 1978 году. Имеет три высших образования: в 1999 году окончил университет "Кайнар", в 2011 году – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова по специальности "нефтегазовое дело", а также получил степень магистра в Абердинском университете (Великобритания).

Трудовой путь он начал в 1999 году с должности помощника прокурора Бейнеуского района и до 2014 года проработал на различных постах в органах прокуратуры области. В 2014–2015 годах являлся административным менеджером проекта "Батыс-Курина-2" в компании "Лукойл Оверсиз".

С 2017 года работал заместителем руководителя, а затем и руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области, а позже возглавлял областной департамент Комитета по защите и развитию конкуренции. В 2020 году занимал должность заместителя акима города Актау.

Несколько дней ранее, 14 сентября, сообщалось, что Шакир Кейкин ушел с поста акима Атырау.

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Канат Болысбек
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