Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о выявлении лиц с двойным гражданством

Депутаты Мажилиса приняли законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон", сообщает Zakon.kz.

Ратификация соглашения позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и КНР в области миграции и противодействия двойному гражданству.



"Соглашение предусматривает взаимодействие по обмену информацией в области миграции в отношении граждан государств-сторон. Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами", – говорится в заключении Мажилиса.

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что соглашение подписали 17 мая 2023 года в рамках визита главы государства в Китай. Документ предусматривает обмен информацией по четырем направлениям:

о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке);

о выданных визах;

о нарушениях правил въезда и пребывания;

о лицах, принятых в гражданство.

"Эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции. Отмечу, что соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности и при противоречии законодательству. На сегодня схожие двусторонние соглашения заключены с пятью странами (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан)". Ержан Саденов

Глава МВД отметил, что соглашение не предусматривает обмен данными по уголовным делам. По ним обмен информацией проводят на основании другого соглашения.



Безвизовый 30-дневный режим между Китаем и Казахстаном уже установлен. Граждане Китая уже могут им воспользоваться, в скором времени он начнет действовать и для казахстанцев.