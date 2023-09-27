Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мажилис ратифицировал договор Казахстана с Кипром о выдаче лиц

Казахстан Кипр Мажилис Фото: pixabay
Мажилис принял законопроект "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче", сообщает Zakon.kz.

Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче подписан 20 октября 2022 года в Никосии и направлен на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран.

"Стороны договора обязуются в соответствии с условиями договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое разыскивается компетентными органами запрашивающего договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу".Заключение Мажилиса

В Договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.

Также подробно оговорены вопросы выдачи собственных граждан, предварительного ареста передаваемых лиц, изъятья и передачи предметов и документов. Определены условия расходов, связанных с реализацией Договора, также порядок урегулирования разногласий.

Также депутаты приняли законопроект "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам". Он направлен на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам получения и оказания правовой помощи по уголовным делам.

"В документе подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных посредством оказания помощи, получения доказательств на территориях обеих сторон. Также обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности. Определены компетентные органы обоих государств, непосредственно взаимодействующие в процедурах оказания правовой помощи, а также условия несения расходов, связанных с реализацией договора".Заключение Мажилиса

Реализация данного договора призвана повысить эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, государственной авиации, оборонной промышленности и государственного оборонного заказа".

Читайте также

Казахстан не будет повышать для России арендную плату за Байконур
Казахстан не будет повышать арендную плату за Байконур для России
С чем Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова
С чем Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова
Страны Центральной Азии намерены проводить единую молодежную политику
Страны Центральной Азии намерены проводить общую молодежную политику
Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Казахстан Кипр
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
исчезновение человечества
Суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления