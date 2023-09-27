Мажилис ратифицировал договор Казахстана с Кипром о выдаче лиц

Мажилис принял законопроект "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче", сообщает Zakon.kz.

Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче подписан 20 октября 2022 года в Никосии и направлен на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран.

"Стороны договора обязуются в соответствии с условиями договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое разыскивается компетентными органами запрашивающего договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу". Заключение Мажилиса

В Договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.

Также подробно оговорены вопросы выдачи собственных граждан, предварительного ареста передаваемых лиц, изъятья и передачи предметов и документов. Определены условия расходов, связанных с реализацией Договора, также порядок урегулирования разногласий.

Также депутаты приняли законопроект "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам". Он направлен на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам получения и оказания правовой помощи по уголовным делам.

"В документе подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных посредством оказания помощи, получения доказательств на территориях обеих сторон. Также обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности. Определены компетентные органы обоих государств, непосредственно взаимодействующие в процедурах оказания правовой помощи, а также условия несения расходов, связанных с реализацией договора". Заключение Мажилиса

Реализация данного договора призвана повысить эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, государственной авиации, оборонной промышленности и государственного оборонного заказа".