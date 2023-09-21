Зульфия Сулейменова назначена советником президента

Зульфия Сулейменова получила новую должность. Она назначена советником президента – специальным представителем по международному экологическому сотрудничеству, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде 21 сентября 2023 года.

"Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником президента – Специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству", – говорится в сообщении.

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Зульфию Сулейменову, которая возглавляла Министерство экологии и природных ресурсов РК с 4 января.

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Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.

Трудовую деятельность она начала с должности заместителя директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. В разные годы работала консультантом Дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетике, а также макроэкономической политике и финансированию развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).