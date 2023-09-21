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Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову

Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову, которую 21 сентября официально назначил советником президента – специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 сентября, Касым-Жомарт Токаев поставил перед бывшей главой Министерства экологии ряд конкретных задач. Они связаны с подготовкой к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре, и к Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН, назначенному на 2026 год.

Касым-Жомарт Токаев принял Зульфию Сулейменову

Фото: akorda.kz

"Президент отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана", – говорится в сообщении пресс-службы.

Зульфия Сулейменова получила новую должность 21 сентября, став советником президента – специальным представителем по международному экологическому сотрудничеству. Ранее она возглавляла Министерство экологии и природных ресурсов РК с 4 января по 1 сентября 2023 года.

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