Токаев принял Зульфию Сулейменову: о чем они говорили

Сегодня, 29 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял советника – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, президент был проинформирован об основных итогах 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, которое состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.

"Президент поручил качественно проработать инициативы Казахстана в области экологии, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия", – говорится в заключении.

Ранее Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Президент заслушал отчет и дал ряд поручений. Одно из них касалось подготовки к 80-летию Победы.