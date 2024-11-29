Токаев принял Зульфию Сулейменову: о чем они говорили
Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял советника – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Акорды, президент был проинформирован об основных итогах 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.
Также Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, которое состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.
"Президент поручил качественно проработать инициативы Казахстана в области экологии, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия", – говорится в заключении.
Ранее Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Президент заслушал отчет и дал ряд поручений. Одно из них касалось подготовки к 80-летию Победы.
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