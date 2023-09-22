Токаев поддержал важное решение США о безъядерном статусе Центральной Азии

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – США" поддержал важное решение по статусу Центральной Азии как свободного от размещения ядерного оружия региона, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность решения, которое приняли власти США. Соединенные Штаты ратифицировали Протокол о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО). Ранее этот протокол ратифицировали КНР, Россия, Франция и Великобритания.

"Данный шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения", – подчеркнул президент.

Центральная Азия – единственный регион в Северном полушарии, где официально запрещено размещение ядерных арсеналов. Такие же зоны есть в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности.