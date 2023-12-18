Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов в Москве оценил совместные проекты Казахстана и России

глава правительства Фото: primeminister.kz
В преддверии заседания Совета глав правительств стран СНГ в Москве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Международную выставку-форум "Россия", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы правительства, в рамках стенда Свердловской области представлен совместный проект РК и РФ по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области.

глава правительства

Фото: primeminister.kz

В настоящий момент проведены проектные работы, заложен фундамент, в ноябре 2024 года планируется выпуск опытной партии изделий, в 2025 году – ввод в эксплуатацию.

выставка в Москве

Фото: primeminister.kz

В рамках стенда Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб.

выставка в Москве

Фото: primeminister.kz

На стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик.

выставка в Москве

Фото: primeminister.kz

В ходе посещения выставки Алихан Смаилов и главы делегаций других стран также ознакомились со стендами республик Татарстан и Башкортостан, Московской области и других регионов.

Читайте также

Премьер-министр Казахстана высказался по поводу легализации незаконных построек
Премьер-министр Казахстана высказался по поводу легализации незаконных построек
глава правительства
Смаилов выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве
поздравление
Токаев поздравил Эмира Катара с национальным праздником
Елена Беляева
Россия Мишустин Михаил Смаилов Алихан Казахстан Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: