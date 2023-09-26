Экс-министр Дархан Кыдырали стал сенатором

Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде 26 сентября 2023 года.

"Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года на юге Казахстана. Окончил пять университетов.

Трудовой стаж начинал со старшего научного сотрудника.

В разные годы работал советником министра Министерства образования и науки; заместителем пресс-секретаря президента; заместителем Генерального секретаря Тюркского совета.

Являлся главой секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира.

С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года был министром информации и общественного развития.

Кроме того, еще одним указом президента прекращены полномочия депутата Сената Парламента Казахстана Шакирова Аскара Оразалиевича.