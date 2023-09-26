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Экс-министр Дархан Кыдырали стал сенатором

Экс-министр Дархан Кыдырали стал сенатором Фото: primeminister.kz
Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде 26 сентября 2023 года.

"Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года на юге Казахстана. Окончил пять университетов.

Трудовой стаж начинал со старшего научного сотрудника.

В разные годы работал советником министра Министерства образования и науки; заместителем пресс-секретаря президента; заместителем Генерального секретаря Тюркского совета.

Являлся главой секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира.

С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года был министром информации и общественного развития.

Кроме того, еще одним указом президента прекращены полномочия депутата Сената Парламента Казахстана Шакирова Аскара Оразалиевича.

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