Дархан Кыдырали высказался о росте случаев проявления насилия в Казахстане

Депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали прокомментировал проблему насилия в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, проблема стала актуальной, так как этому поспособствовали громкие резонансные события последних дней. Об этом свидетельствуют и цифры, согласно которым за последние три месяца количество случаев проявления насилия в стране увеличилось в 4 раза.

Также он привел цитату из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева:

"Необходимо создать условия, которые будут совершенно невыносимы и жестко осуждать любые виды нарушений закона и порядка, такие как бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство. Факты насилия над женщинами и детьми должны быть решительно пресечены".

"Действительно, непристойные действия часто воспринимаются как обыденное явление. Некоторые казахстанцы воспринимают как нормальное поведение прикосновение, а также проявление грубости и давления на других. А когда непристойные поступки не встречают сопротивления, то это уже становится привычкой или нормой. И это не подлежит оправданию!" Дархан Кыдырали

Депутат заявил, что обществу необходимо "занять бескомпромиссную позицию абсолютной нетерпимости к подобным выходкам и насилию".

"Считаю, что в этом направлении необходимо постоянно проводить разъяснительную работу, закреплять ответственных лиц в больших коллективах. Как показывает "Исследование основных причин насилия в сфере труда в Республике Казахстан", проведенное Министерством труда и социальной защиты населения совместно с ООН, проблема харассмента на рабочем месте остается актуальной. Так, более половины респондентов (51%) подтвердили наличие харассмента и насилия на рабочем месте. 57,6% женщин, подвергшихся воздействию харассмента, отметили, что эти факты имели место неоднократно". Дархан Кыдырали

Как отметил Кыдырали, необходимо учитывать, что харассмент оказывает не только физическое, но и ментальное и эмоциональное давление на человека. Как показали исследования, наиболее частые его проявления наблюдаются на постоянных рабочих местах (41%) и корпоративных мероприятиях (38%).

"Если учесть, что большую часть времени граждане проводят на рабочем месте, то есть повод для тревоги. Такому состоянию дел сопутствует и отсутствие в стране специального закона против харассмента. Те, кто позволяет себе совершать подобные действия, уверены в своей безнаказанности. Поэтому очевидно, что ужесточение законодательства в вопросах защиты прав человека в целом и, в частности, харассмента – дело неотложное". Дархан Кыдырали

По его словам, Казахстан, где царит верховенство закона, "должен быть безопасным и комфортным для человека любого возраста и пола. Потому что от харассмента страдают не только женщины, но в некоторых случаях и мужчины. Поэтому эта животрепещущая проблема не терпит отлагательств".

"Международная организация труда проводит всемирную кампанию за ратификацию Конвенции за №190 от 21 июня 2019 "Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда", которая определяет право каждого человека на сферу труда, свободную от насилия и домогательств, и закладывает общую основу для действий в этом направлении. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 19 стран мира. И одним из важных шагов стало бы присоединение Казахстана к этому документу". Дархан Кыдырали

Кроме того, экс-министр заявил, что ежегодно с 25 ноября по 10 декабря ООН проводит акцию "16 дней активных действий против гендерного насилия".

"Мы считаем, что Казахстан также должен присоединиться к данной акции и использовать эти дни с пользой", – сказал Кыдырали.

В завершение своего заявления спикер поднял следующие вопросы:

На каком уровне в казахстанском законодательстве, в частности, в уголовном, трудовом, административном кодексах, находится введение таких понятий, как харассмент или насилие на рабочем месте, какое наказание может ждать таких нарушителей?

Когда наша страна присоединится к Конвенции Международной организации труда 2019 "Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда"?

Есть ли у нас всеобъемлющий план действий против харассмента и насилия в целом?

15 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями правоохранительных органов отметил, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство, а также решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

