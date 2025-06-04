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В МЦРИАП рассказали, почему Казахстан не зарабатывает на "Байконуре"

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Председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП Баубек Оралмагамбетов в кулуарах Мажилиса 4 июня 2025 года рассказал, когда могут начаться коммерческие запуски с космодрома "Байконур", передает корреспондент Zakon.kz.

Баубек Оралмагамбетов заявил, что на сегодняшний день оснований для пересмотра договора аренды космодрома "Байконур" нет.

"Договор продлен до 2025 года и 115 млн долларов ежегодно Казахстан получает в бюджет. Чтобы запускать с космодрома спутники разные и делать на этом бизнес, как вы говорите, надо иметь свой ракетоноситель. На сегодняшний день у нас своего  ракетоносителя нет, готового к запуску с космодрома. Но космодром работает,  за него мы получаем арендную плату, и дополнительно, не разрушая эту инфраструктуру и международные договоренности, мы развиваем космодром "Байконур" и объекты "Байтерека" – стартовый комплекс, куда мы привезем ракетоноситель "Союз-5". Это уже выведено из аренды, хоть и космодром  "Байконур", территория, объекты, где работает казахстанская компания, казахстанские специалисты. В дополнение к тому, что россияне запускают "Союз-2" и "Протон-М", мы дополнительно будем запускать "Союз-5", тем самым развивая всю эту инфраструктуру", – сказал он.

Оралмагамбетов считает, что не нужно разрушать то, что работает. 

"Для того, чтобы делать бизнес, надо иметь свой ракетоноситель, а на сегодня у нас только стартовый комплекс", – резюмировал он. 

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев высказался о возможности пересмотра условий аренды космодрома "Байконур".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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