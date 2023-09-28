Дархан Кыдырали принес присягу депутата Сената

Бывший министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали принес присягу в качестве депутата Сената, сообщает Zakon.kz.

Его назначили указом президента. Дархан Кыдырали пришел в Сенат на место Гауеза Нурмухамбетова, который получил должность акима Северо-Казахстанской области.

Дархан Кыдырали принес присягу народу Казахстана.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата". Дархан Кыдырали

Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года на юге Казахстана. Окончил пять университетов.

Трудовую деятельность начинал в качестве старшего научного сотрудника.

В разные годы работал советником министра Министерства образования и науки; заместителем пресс-секретаря президента; заместителем Генерального секретаря Тюркского совета. Был главой секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира.

С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года был министром информации и общественного развития.