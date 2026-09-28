Токаев прибыл в Германию: с кем встретится и что обсудит

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках визита в Берлине запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.

Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.

Фото: Акорда

Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.

Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Токаев поставил новые задачи перед министром обороны.