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Политика

Токаев прибыл в Германию: с кем встретится и что обсудит

Токаев прибыл в Германию: с кем встретится и что обсудит, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 21:06 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках визита в Берлине запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.

Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.

Токаев прибыл в Германию: с кем встретится и что обсудит, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 21:06

Фото: Акорда

Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.

Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Токаев поставил новые задачи перед министром обороны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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