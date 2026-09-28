Токаев прибыл в Германию: с кем встретится и что обсудит
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в рамках визита в Берлине запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.
Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.
Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.
Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.
Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что Токаев поставил новые задачи перед министром обороны.
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