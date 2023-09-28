Токаев встретился с канцлером Германии в формате тет-а-тет

Лидеры двух стран 28 сентября 2023 года договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, "зеленой энергетике", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

Стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Президент и Канцлер обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Германия".

Токаев прибыл в Германию 28 сентября 2023 года. Фото и видео прибытия опубликованы в Telegram-канале Акорды. Программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.