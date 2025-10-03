#АЭС в Казахстане
Политика

О чем доложил Токаеву аким Карагандинской области и какие поручения получил

аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:30 Фото: akorda.kz
3 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Карагандинской области.

Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, по всем ключевым показателям отмечается положительная динамика. За 8 месяцев в регионе произведено промышленной продукции на 3,2 трлн тенге, рост составил 7%. Растет доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте. Увеличились объемы производства в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности.

В основной капитал привлечено 644,7 млрд тенге инвестиций с ростом на 11,1%. В этом году в области запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на 195 млрд тенге с созданием более 2700 новых рабочих мест. До 2030 года сформирован пул из 120 инвестпроектов на 4,5 трлн тенге, реализация которых позволит создать 20 тыс. новых рабочих мест.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по сокращению зависимости продуктового рынка от импорта. В сельском хозяйстве реализуются крупные проекты. В частности, строительство двух молочно-товарных ферм в ближайшие годы полностью закроет потребность области в молоке.

Главе государства была представлена информация о деятельности АО "Qarmet". За 8 месяцев компания вложила 110 млрд тенге в модернизацию предприятия. Производство чугуна выросло на 6%, стали – на 6,9%, проката – на 5%. На металлургическом комбинате реализуется ряд крупных проектов: строительство литейно-прокатного комплекса, новых коксовых батарей, сортопрокатного стана. Qarmet поэтапно переходит на природный газ, при этом первый этап газификации уже завершен. Кроме того, отмечается положительная динамика работы шахт: добыча угля увеличилась на 15%. Реализуются мероприятия, направленные на усиление безопасности труда.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повышение благосостояния населения. Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль вопросы стабильного теплоснабжения городов и населенных пунктов, а также обеспечение промышленной безопасности на предприятиях АО "Qarmet", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Федеративной Республики Германия. Глава государства поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
