Звира Есбергенова стала заместителем акима Мангистау

Сегодня, 3 октября 2023 года, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу своего нового заместителя, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе областного акимата, новым замакима Мангистауской области стала Звира Есбергенова.

"Нурлан Ногаев пожелал удачи в работе Звире Есбергенове и дал ряд конкретных поручений касающихся развития социальной сферы Мангистауской области", – говорится в сообщении.

Звира Есбергенова окончила Карагандинский Государственный университет им. Е. Букетова, Актауский Государственный университет им. Ш. Есенова по специальностям "Преподаватель русского языка и литературы" и "Юриспруденция". Также обучалась в магистратуре по программе МВА, Высшей школы экономики НОУ "Almaty Management University" по специальности "Магистр делового администрирования".

Трудовой путь начала в 1987 году старшей пионервожатой СШ №84 ст. Сай-Утес Мангистауской области. С 1993 по 2012 год занимала различные должности в общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведениях региона, в Департаменте внутренней политики Мангистау, в аппарате акима Мангистау, в Управлении туризма, физической культуры и спорта Мангистау, в Группе оперативного управления АО "Разведка добыча "КазМунайГаз".

Также работал председателем правления АО "Аналитический центр акимата Мангистауской области" (с 2012 по 2013 год), председателем правления АО "Региональный центр государственного-частного партнерства" (с 2013 по 2014 год), руководил управлением внутренней политики Мангистау (с 2014 по 2017 год) и управлением координации занятости и социальных программ Мангистау (с 2017 по 2018 год), был зампредседателя Мангистауского областного филиала партии Amanat (с 2018 по 2022 год).

С 2022 год до нового назначения – заведующая отделом контроля протокольных поручений аппарата акима Манистауской области.